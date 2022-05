Am 12. Mai 2022 wäre sie 19 Jahre alt – doch die Spur verlor sich heute vor 15 Jahren, als sie noch nicht einmal die Grundschule besuchte: Am 3. Mai 2007 verschwindet Madeleine "Maddie" McCann aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz an der Algarve im Süden Portugals.