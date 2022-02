Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schüler in Uganda © Leopold Stollwitzer

"When can I also go to school?" Das fragte mich 2009 eine Zehnjährige in unserem Waisenhaus nahe dem Mulago Hospital in der ugandischen Hauptstadt Kampala. Wir hatten gerade erste Spenden erhalten und begonnen, einige Waisenkinder in Schulen zu schicken, für alle reichte es damals noch nicht.



Seitdem haben viele von ihnen die High School absolviert und eine Lehre begonnen, ein Micro-Business gestartet, oder ein Studium begonnen. Einige unserer ehemaligen Straßenkinder wollten auch heuer zur Matura antreten, allein der knapp zwei Jahre andauernde Lockdown verhindert das. Wie viele andere Länder Afrikas hat Uganda Anfang 2022, nach 660 Tagen, Schulen wieder geöffnet.