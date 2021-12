Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Haiti sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Zwischen 50 und 54 Menschen seien bei dem Unglück am frühen Morgen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, teilte der stellvertretende Bürgermeister der Hafenstadt Cap-Haitien, Patrick Almonor, am Dienstag mit. Zahlreiche weitere Menschen wurden demnach verletzt.