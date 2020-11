"Unvergessliche Lieder"Von Aretha bis zum Boss - Obamas Songliste für sein neues Buch

Facebook

"Musik hat immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt - und das war vor allem während meiner Präsidentschaft der Fall", schrieb der 59-Jährige auf Twitter. Der Demokrat und erste schwarze US-Präsident veröffentlichte am Dienstag Memoiren mit dem Titel "A Promised Land" - zeitgleich kam zeitgleich die deutsche Übersetzung "Ein verheißenes Land" auf den Markt.

"Einige unvergessliche Lieder" für ihn seien etwa "The Weight" von der Soul-Legende Aretha Franklin oder "Halo" vom heutigen Pop-Superstar Beyoncé, so Obama in seiner Twitter-Botschaft. Rapper Eminem begleitete ihn der Liste zufolge mit "Lose Yourself" durch die Präsidentschaft, die Beatles waren mit dem Song "Michelle" vertreten natürlich eine Referenz an seine Ehefrau. Von Bruce Springsteen hörte Obama besonders gern "The Rising" - diesem US-Musiker hatte er 2016 am Ende seiner achtjährigen Amtszeit die "Freiheitsmedaille" umgehängt und gesagt: "Ich bin der Präsident, er ist der Boss."