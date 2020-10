Fleischersatz Impossible Foods drängt auf asiatischen Markt

Impossible Foods will seine Präsenz in Asien stärken, bevor es in den potenziell lukrativen chinesischen Festlandmarkt eintritt.

Der pflanzliche US-Burgerhersteller Impossible Foods drängt auf den asiatischen Markt. Seine Fleischersatzprodukte seien ab dieser Woche in 200 Geschäften in Singapur und Hongkong erhältlich, teilte das Unternehmen mit. Impossible Foods will seine Präsenz in Asien stärken, bevor es in den potenziell lukrativen chinesischen Festlandmarkt eintritt.

Die Genehmigung des aus gentechnisch veränderter Hefe hergestellten Hauptbestandteils Häm durch die chinesischen Regulierungsbehörden steht allerdings noch aus. "Wir sind optimistisch, dass dies im nächsten Jahr oder sogar in den nächsten Monaten geschehen könnte", sagte Geschäftsführer Pat Brown.