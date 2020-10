Der mutmaßliche Angreifer soll in der Stadt Éragny-sur-Oise nahe Paris von der Polizei verletzt worden sein, so die Agentur AFP. Das Opfer, ein Lehrer, soll Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt haben, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Soll Mohammed-Karikaturen gezeigt haben: Lehrer bei Paris enthauptet © Twitter

In der Nähe von Paris ist am Freitag nach ersten Erkenntnissen ein Mann enthauptet worden. Nach der Tat am späten Nachmittag nahe einer Schule in Conflans-Sainte-Honorine wurde die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Man ermittle unter anderem wegen Mordes mit Terrorhintergrund.

Der mutmaßliche, mit einer Stichwaffe - angeblich ein Küchenmesser - bewaffnete Täter habe die nach einem Anruf hinzukommenden Polizisten in dem nordwestlich der französischen Hauptstadt gelegenen Ort bedroht und sei dann auf dem Gebiet der benachbarten Stadt Eragny von der Polizei erschossen worden. Laut Medienberichten soll es sich um einen algerischen Staatsbürger gehandelt haben.

Karikaturen gezeigt

Bei dem Opfer einer brutalen Messerattacke soll es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um einen Geschichtslehrer handeln. Dieser solle seinen Schülern während des Unterrichts zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt haben, meldeten mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiquellen am Freitagabend. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Die Tat passierte nahe der Schule, an der das Opfer unterrichtete.

Der Angreifer sei ein junger Mann im Alter von 18 Jahren, berichtete der Sender Franceinfo. Auch hierfür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Der Täter soll vor dem Angriff "Gott ist groß" auf Arabisch gerufen haben, wie Augenzeugen berichteten.

Innenminister Gérard Darmanin kündigte einen Krisenstab mit Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex an. Nach dem Treffen, das noch am Freitagabend stattfinden sollte, wollte Macron den Tatort besuchen, wie der Sender BFM TV berichtete.

Aus Angst vor einer Sprengstoffweste sei der Umkreis des Tatortes abgesperrt worden, erklärte die Polizei. Sprengstoffexperten wurden hinzugezogen. Via Twitter teilten die Behörden mit, dass in Conflans-Sainte-Honorine aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten.

Circulation difficile

Évitez le secteur https://t.co/wTGT3fTWrl — Police Nationale 95 (@PoliceNat95) October 16, 2020

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt den Angaben zufolge wegen "Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Unternehmen" und wegen einer "kriminellen terroristischen Vereinigung". Näheres zum Hintergrund der Tat wurde zunächst nicht bekannt.

Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert - dabei starben mehr als 250 Menschen. Daher ist die Terrorgefahr fast ständig im Bewusstsein der Menschen.

Erst vor einigen Wochen hatte es vor dem ehemaligen Redaktionsgebäude des Satiremagazins "Charlie Hebdo" eine Messerattacke gegeben. In Paris läuft seit Anfang September der Prozess nach dem Angriff auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" im Jänner 2015. Dabei wurden 17 Menschen getötet. Zuvor hatte das Magazin Mohammed-Karikaturen veröffentlicht.