Atlantik flächendeckend verseucht"Wir verschmutzen die Meere seit 50 Jahren mit Plastik"

Das Nationale Zentrum für Ozeanografie in Southampton deckte eine enorme Mikroplastik-Belastung im ganzen Atlantik auf. Studienleiterin Pabortsava startet lauten Weckruf an die Welt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AFP (LAKRUWAN WANNIARACHCHI)

Frau Pabortsava, Sie untersuchten als Studienleiterin mit Ihren Kollegen vom "National Oceanography Centre" (NOC) flächendeckend die Belastung des Atlantiks mit Plastik: Wie schlimm ist es wirklich?

KATSIA PABORTSAVA: Seit den 1950er-Jahren sind Produktion von und Verschmutzung durch Kunststoff massiv angestiegen. Seitdem werden auch die Meere damit verschmutzt. Seit den 1970er-Jahren wird Plastikabfall in den Ozeanen untersucht, erst seit 2004 wird auch das Mikroplastik als ernste Gefahr wahrgenommen. Wir beginnen zu verstehen, wie groß diese Bedrohung ist. Allein in oberen Wasserschichten bzw. den ersten 200 Metern sind zwölf bis 21 Millionen Tonnen dieses Mülls.



Was unterscheidet Ihre Studie des NOC von vorhergehenden Untersuchungen der Weltmeere?

PABORTSAVA: Bislang hat es wegen fehlender Mikroplastik-Messungen keine Möglichkeit für Forscher gegeben, die angenommene Menge von in den Ozean gelangten Kunststoff mit jener im Wasser abzugleichen. Unsere Erhebungen sind die ersten, die den gesamten Atlantik von Großbritannien bis zu den Falklandinseln unter die Lupe nahmen.