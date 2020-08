Facebook

Am Tag der Einweihung der neuen Autobahnbrücke "Genova San Giorgio" wünscht der italienische Star-Architekt Renzo Piano seinem Werk "ein langes und glückliches Leben". "Ich hoffe, dass man diese Brücke lieben wird", sagte der 82-jährige Architekt im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Montagsausgabe).

"Werke können nur lang halten, nur wenn sie geliebt und gepflegt werden. Nur so können sie der Zeit widerstehen. Ich wünsche mir, dass diese Brücke geliebt wird. Ich wünsche der Brücke ein langes und vor allem glückliches Leben. Sie ist aus einer Tragödie entstanden und hat ein schwieriges Erbe", sagte Piano, der aus Genua stammt.

Die neue Autobahnbrücke "Genova San Giorgio" Foto © (c) AFP (ANDREAS SOLARO)

"Eine Brücke dürfte nie einstürzen. Wenn das passiert, ist das für jeden ein Trauma, eine Verbindung, die einbricht. In Genua sind wegen des Einsturzes der Morandi-Brücke 43 Personen ums Leben gekommen, hunderte Personen waren obdachlos, die Stadt wurde in zwei Hälften geteilt. Es war schrecklich", sagte der Architekt in Bezug auf den Einsturz der Morandi-Brücke am 14. August 2018.

"Es ist eine schöne Zeit, wenn man Brücken baut und Mauern abreißt. Wir haben aber noch viel zu tun. Den Schmerz vergisst man nicht, dafür braucht man Zeit", sagte Piano. Seine Brücke entstehe nicht, um die Erinnerung an die Tragödie der Morandi-Brücke zu löschen. "Diese Brücke entsteht, um dafür zu sorgen, dass solche Katastrophen nie wieder vorkommen", sagte Piano.

Die Einweihung der Brücke sei für den Neustart Genuas besonders wichtig. "Genua ist widerstandsfähig, ruhig und stark, eine Hafenstadt zwischen Meer und Bergen, die es gewohnt ist, Schwierigkeiten zu bewältigen", so der Architekt.