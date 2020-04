Facebook

Die Pariser Kathedrale Notre-Dame © APA/AFP/THOMAS COEX

Der Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame jährt sich am Mittwoch zum ersten Mal. Die Arbeiten an der gotischen Kirche ruhen derzeit wegen der in Frankreich geltenden Ausgangssperre. Während der Corona-Krise konnte das Einsturzrisiko nicht wie geplant gebannt werden.

Eigentlich sollten Bauarbeiter in diesen Tagen ein tonnenschweres Eisengerüst demontieren, das bei dem Brand teilweise einschmolz und das auf dem Gewölbe lastet. Durch den Brand am 15. April 2019 stürzten große Teile des Dachs von Notre-Dame ein sowie der Spitzturm.