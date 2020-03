Die norditalienische Region Lombardei hat sich für die Schaffung einer neuen Sperrzone in der Provinz Bergamo zur Eingrenzung der Coronavirus-Epidemie ausgesprochen. Die Sperrzone soll zwei Gemeinden - Nembro und Alzano Lombardo - betreffen. In den beiden Ortschaften mit insgesamt 25.000 Einwohnern wurden zuletzt hunderte Infektionsfälle gemeldet. Das letzte Wort zur Schaffung einer neuen Sperrzone hat allerdings die italienische Regierung, sagte der Gesundheitsbeauftragter der Region Lombardei Giulio Gallera in einem Interview mit dem TV-Sender Sky am Donnerstag. Am Ende dieser Woche wird geprüft, ob nach zweiwöchiger Quarantäne die restriktiven Maßnahmen für elf Gemeinden in den Provinzen Lodi und Padua aufgehoben, oder zumindest aufgelockert werden können. In dieser "roten Zone" sei die Zahl der neuen Infektionen unter Kontrolle, sagte Gallera.