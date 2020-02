Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/STR

Bei einem Busunglück in Indien sind 24 Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft ums Leben gekommen. Der Fahrer des Fahrzeugs mit 28 Insassen an Bord verlor nach Polizeiangaben am Mittwoch im westlichen Bundesstaat Rajasthan die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin der Bus von einer Brücke in einen Fluss stürzte.

Fernsehbilder zeigten, wie Dorfbewohner und Rettungskräfte versuchten, Todesopfer aus dem Fluss zu bergen. Der Bus lag auf dem Dach im Wasser. Jedes Jahr gibt es in Indien laut Statistik mehr als 150.000 Verkehrstote. Zu den Ursachen zählen schlecht gewartete Fahrzeuge, schwierige Straßenverhältnisse und ein gefährlicher Fahrstil.