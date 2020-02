Coronavirus erreichte Kontinent"Hoffen, Europa kommt mit blauem Auge davon"

Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt in allen betroffenen Ländern, auch in den europäischen. Alarm nach Tod von Italienerin in Oberkärnten, nachdem es bereits in Innsbruck zwei bestätigte Infektionen gab. Ehemaliger Planungschef des Gesundheitsministeriums hofft, dass "Europa mit blauem Auge davonkommt".

© (c) AP (Darko Bandic)

Die Zahl der Todesopfer und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 in China ist erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Mittwoch mitteilte, kamen weitere 52 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2.715. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte um 406 auf über 78.000. Erstmals gibt es auch Alarm in Südamerika. Auch in Europa gibt es immer mehr Fälle. Aus Kärnten wurde ein Todesfall mit möglichem Coronavirus-Hintergrund gemeldet, nachdem es gestern zwei bestätigte Fälle in Innsbruck gab.

8.40 Uhr: Deutsche Seehäfen befürchten ernste Folgen



Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie dürften sich in absehbarer Zeit auch in den Häfen von Wilhelmshaven und Bremerhaven bemerkbar machen. Zwar seien die konkreten Folgen für den Seehandel mit China noch unklar. Aber: "Sicher ist, dass es Auswirkungen haben wird", sagte Bremenports-Sprecher Holger Bruns. Belastbare Daten dazu gebe es - noch - nicht.

8.30 Uhr: Isolierung für Verdachtsfälle wird angeordnet

Alle 62 in Innsbruck Getesteten wiesen einen guten Gesundheitszustand auf, hieß es. Jene neun, die unter Quarantäne gestellt wurden, hatten einen engen Kontakt zu der erkrankten Italienerin, heißt es aus Tirol. "Für die zwölf Personen wurde eine Isolierung angeordnet, die zwei Wochen andauern muss und polizeilich überwacht wird. Zudem müssen die Personen für diesen Zeitraum laufend ihren Gesundheitszustand überprüfen."

8.15 Uhr: Zwölf Kontaktpersonen in Tirol unter Quarantäne

Nach dem Bekanntwerden zweier Corona-Fälle in Tirol sind noch am späten Dienstagnachmittag bzw. -abend in dem Innsbrucker Hotel, in dem die infizierte Italienerin arbeitet, insgesamt 62 Personen getestet worden. Neun davon wurden unter Quarantäne gestellt, teilte das Land am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Auch aus dem engen sozialen Umfeld der Erkrankten mussten drei Personen in Quarantäne.

8.00 Uhr: Coronavirus-Verdacht: Urlauberin in Kärnten gestorben

In Bad Kleinkirchheim in Oberkärnten ist eine 56-jährige Urlauberin aus Italien in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Es besteht der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus, meldet das Land Kärnten. Die Apartmentanlage, in der die Frau wohnte, wurde gesperrt.

7.50 Uhr: "Hoffen, Europa kommt mit blauem Auge davon"

"Wir können nur die Hoffnung haben, dass Europa mit einem blauen Auge davonkommt." Dies erklärte Dienstag der ehemalige Sektionschef im Gesundheitsministerium, Hubert Hrabcik, vor der "Schweinegrippe"-Pandemie Leiter der Planungsarbeiten für den Notfall 2009/2010 gegenüber der APA zur aktuellen Situation rund um das neue Coronavirus. Leitend in der Bekämpfung müsse das Gesundheitsministerium sein. "Verglichen mit damals haben sich die Ablaufszenarien nicht wesentlich geändert.

7.35 Uhr: 94 Fluggäste aus Südkorea unter Quarantäne

Vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs sind in der ostchinesischen Stadt Nanjing 94 Passagiere eines Fluges aus Südkorea unter Quarantäne gestellt worden. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, wurde die Maßnahme getroffen, nachdem bei drei chinesischen Passagieren auf einem Flug von Seoul nach Nanjing am Dienstag Fieber festgestellt wurde. Die drei Fluggäste wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

07.10 Uhr: Sorge über Rezession in Italien

Die Krise um den Ausbruch des Coronavirus könnte die gesamte Wirtschaft Italiens anstecken. Und um die ist es sowieso seit Jahren nicht gut bestellt. Im letzten Quartal 2019 sank das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent - der größte Rückgang im Vergleich zum Vorquartal seit fast sieben Jahren. "Uns geht es sowieso schon nicht sehr gut, und wir riskieren nun ernsthaft eine Rezession", sagte der Ökonom Andrea Giuricin von der Mailänder Bicocca-Universität.

06.50 Uhr: Offenbar erster Coronavirus-Fall in Brasilien

In Brasilien ist vermutlich der erste Coronavirus-Fall registriert worden, wie das Gesundheitsministerium des Landes auf Twitter mitteilte. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Südamerika überhaupt handeln. Einem Medienbericht zufolge geht es um einen 61-Jährigen, der nach einer Italien-Reise nach Brasilien zurückgekehrt war.