Im hessischen Volkmarsen in Deutschland ist Auto während des Rosenmontagzugs in eine Menschengruppe gefahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ob es sich um einen Unfall handelt oder ob der Mann absichtlich in die Menschenmenge fuhr ist noch nicht bekannt © APA/AFP/ELMAR SCHULTEN

In Hessen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Bei dem Unglück in Volkmarsen im Kreis Waldeck-Frankenberg sollen mehrere Menschen verletzt worden sein, wie die Polizei Kassel mitteilte. Tote hat es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht gegeben. Der Fahrer sei festgenommen worden, die Polizei sei mit einem großen Aufgebot an Ort und Stelle. Die

Die Polizei geht von Absicht, aber keinem Anschlag aus. "Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt, dazu können wir leider gar nichts sagen", sagte der Polizeisprecher in Kassel. Den Autofahrer werde man nun befragen, hieß es weiter. Weder zu seiner noch zur Identität der Opfer machte der Polizeisprecher Angaben.

Deutschland: Auto fährt in Nordhessen in Karnevalsumzug Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. (c) APA/AFP/ELMAR SCHULTEN (ELMAR SCHULTEN) Tote hat es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht gegeben. (c) APA/AFP/ELMAR SCHULTEN (ELMAR SCHULTEN) Der Fahrer sei festgenommen worden. (c) AP (Uwe Zucchi) (c) AP (Uwe Zucchi) (c) AP (Uwe Zucchi) (c) AP (Uwe Zucchi) 1/6

"Es ist noch zu früh", sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Sie bat darum, "keine ungesicherten Meldungen weiter zu verbreiten". Genauere Angaben zur Zahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen machte die Behörde zunächst nicht. Auch zu dem festgenommenen Fahrer äußerten sich die Ermittler nicht.

In #Volkmarsen Nordhessen ist ein PKW in den dortigen Fastnachtsumzug gefahren.

Alle in Hessen stattfindenen Fastnachtsumzüge werden daraufhin vorsichtshalber abgebrochen. Dies gilt auch für den ohnehin fast beendeten Umzug in #Kiedrich.



Danke für euer Verständnis! pic.twitter.com/9NeKHJDni7 — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 24, 2020

Mehr als zehn Verletzte

Der Hessische Rundfunk berichtete unter Berufung auf einen Reporter, es gebe mehr als zehn Verletzte. Darunter seien auch Kinder. Ein Augenzeuge habe berichtet, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer habe noch Gas gegeben.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6.800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar.