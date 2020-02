15 Verletzte Auto fuhr in Rosenmontagsumzug

Im hessischen Volkmarsen in Deutschland soll ein Auto während des Rosenmontagzugs in eine Menschengruppe gefahren sein.

Sujetbild © APA/dpa/Marcel Kusch

Im hessischen Volkmarsen ist ein Auto während des Rosenmontagzugs in eine Menschengruppe gefahren. Es soll 15 Verletzte geben, darunter auch Kinder. Der Fahrer des PKW wurde laut Frankfurter Rundschau bereits festgenommen.

Ein silberfarbener Mercedes-Kombi war nach Augenzeugenberichten gegen 14.30 Uhr in eine Gruppe von Menschen gefahren. Er fuhr etwa 30 Meter weit in die Menge, bis er zum Stehen kam. Der Fahrer habe noch Gas gegeben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Ob der Fahrer absichtlich in die Menschenmenge gefahren ist, steht noch nicht fest.