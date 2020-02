Rechtsradikale Motive Elf Tote in Hanau: Schütze tot, Bekennerschreiben und Video

Im hessischen Hanau kam es Mittwochabend zu einer schrecklichen Bluttat. Elf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter und eine weitere Leiche wurden tot in seiner Wohnung aufgefunden. In diesem Video sprach der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ermittler vor Ort © APA/dpa/Andreas Arnold

Ein nach den tödlichen Schüssen im deutschen Hanau als tatverdächtig gesuchter Mann ist tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, entdeckten Spezialkräfte der Polizei in derselben Wohnung zudem noch eine weitere Leiche.

Rechtsradikale Motive vermutet

Bei einem der Toten in der Wohnung "dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter handeln", erklärte die Polizei. Hinweise auf mögliche weitere Täter gebe es derzeit nicht. Laut Berichten de "Bild"-Zeitung soll der mutmaßliche Täter rechtsradikale Motive gehabt haben. In einem Bekennerschreiben und einem Video, das wenige Tage vor der Tat auf YouTube veröffentlicht wurde, soll er wirre Ansichten rechtsradikaler Natur geäußert haben. In diesem Video sprach der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der Donnerstagfrüh weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Wohnung aufgenommen.

Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Generalbundesanwalt ermittelt

Der Generalbundesanwalt hat bereits in der Nacht die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag. Nach dpa-Informationen sind Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation des mutmaßlichen Täters der Grund.

Die Ermittlungen zur Identität der Opfer und dauerten noch an, hieß es von der Polizei.

Mutmaßlicher Täter leblos aufgefunden. Alle weiteren Infos in der aktuellen Pressemeldung:

➡https://t.co/tHSYT0JqrZ#Hanau https://t.co/QGiPbv7mQx — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

In der hessischen Stadt waren am Mittwochabend neun Menschen an zwei verschiedenen Orten erschossen worden. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Schützen in seiner Wohnung. Dort fanden Spezialkräfte auch noch eine weitere tote Person. Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22.00 Uhr in der Shisha-Bar "Midnight". Kurz darauf fielen auch am zweiten Tatort, dem "Arena Bar & Cafè" Schüsse.

Hessen: Schüsse in Hanau fordern mehrere Todesopfer Schüsse in der hessischen Kleinstadt Hanau haben am Mittwochabend mindestens elf Todesopfer gefordert. (c) AP (Michael Probst) Die Hintergründe der Tat waren vorerst unbekannt. (c) AP (Michael Probst) Die Ermittlungen laufen. (c) AP (Michael Probst) Lesen Sie hier mehr dazu! (c) AP (Michael Probst) (c) AP (Michael Probst) (c) AP (Michael Probst) (c) AP (Andreas Arnold) (c) AP (Michael Probst) (c) AP (Michael Probst) (c) AP (Michael Probst) (c) AP (Michael Probst) (c) AP (Boris Roessler) AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/21

Trauer und Bestürzung

Die Bestürzung unter den Einwohnern der Kleinstadt ist groß. "Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden" schrieb der Regierungssprecher der deutschen Bundesregierung Steffen Seibert auf Twitter.

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

Auch der Hanauer Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigt sich in einer Sondersendung von "Bild live" erschüttert über die Gewalttaten. "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben."

Der deutsche Außenminister Heiko Maas drückt den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. "Die schrecklichen Ereignisse in #Hanau schmerzen uns alle", twittert der SPD-Politiker. "Nach dieser grausamen Nacht sind unsere Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden." SPD-Chefin Saskia Esken äußerte sich ebenfalls entsetzt und sprach auf Twitter von "rechtem Terror".

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat indes einen geplanten Besuch in Halle in Sachsen-Anhalt abgesagt. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag im Internetdienst Twitter mit. "Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten", schrieb Seibert weiter.

Merkel hatte in Halle die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina besuchen wollen. Diesen Termin wird nun laut Seibert der Kanzleramts-Staatssekretär Henrik Hoppenstedt (CDU) wahrnehmen. Bei der Tat in Hanau waren laut Polizei mindestens elf Menschen umgekommen. Die Generalbundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Das Video eines Nachbarn zeigt den Polizeieinsatz:

Momentan handelt sich um 8 9 Tote und mehrere Verletzte bei Amoklauf. Mein Beileid für die Familien.. #Hanau pic.twitter.com/dnv08SkxHT — Sernur (@sernuur) February 20, 2020