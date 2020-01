Facebook

Nachdem zwei Verdachtsfälle von Coronavirus an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Costa Smeralda" im Hafen von Civitavecchia nördlich von Rom gemeldet worden sind, haben 1.143 der über 6.000 Passagiere an Bord den Luxusliner die Genehmigung zum Verlassen des Schiffes erhalten. Dies berichteten italienische Medien. Die ersten Testergebnisse sollen laut Nachrichtenagentur AFP negativ sein. Der Bürgermeister der Stadt wolle die Passagiere laut Medienberichten jedoch vorerst nicht von Bord gehen lassen. Die über 6.000 Passagiere sitzen immer noch fest.

Die Kreuzfahrtgesellschaften Crosta Crociere und MSC haben wegen des Ausbruchs des Coronavirus alle Kreuzfahrten abgesagt, die von chinesischen Häfen starten. MSC strich drei Anfang Februar geplante Kreuzfahrten ihres Schiffes "Splendida" mit 6.880 Plätzen von chinesischen Häfen in Richtung Japan, teilte die Reederei mit.

Proben genommen

Drei Ärzte waren am Donnerstagvormittag an Bord gegangen, um von der 54-jährigen Frau und ihrem Mann aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao Proben zu nehmen. Das chinesische Paar befand sich in Isolierung an Bord des Schiffes.

In Italien wurden einige Verdachtsfälle auf Coronavirus gemeldet, die jedoch nicht bestätigt wurden. Hoteliers in Rom beklagten, dass tausende chinesische Touristen ihre Aufenthalte in der Metropole abgesagt haben.