Nach einem Erdbeben der Stärke 7,7 in der Karibik ist eine Tsunami-Warnung ausgerufen worden.

© (c) APA (ZAMG)

Nahe Jamaika hat sich US-Experten zufolge ein Beben der Stärke 7,7 ereignet. Die USGS gab das Epizentrum am Dienstag zunächst 117 Kilometer nordwestlich von Lucea in einer Tiefe von zehn Kilometern an.

In der Karibik ist eine Tsunami-Warnung ausgerufen worden. Das Beben ereignete sich zwischen Kuba und Jamaika, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum erklärte, es seien "gefährliche Tsunamiwellen" im Umkreis von 300 Kilometern möglich.