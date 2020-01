Insgesamt elf Städte in China sind derzeit abgeschottet. In Vietnam gibt es einen ersten Fall, in Südkorea weitere Fälle der Lungenkrankheit. Peking sagt Neujahrsfeste ab.

Millionenstädte in China unter Quarantäne © AP

Im Kampf gegen eine Verbreitung der Lungenkrankheit in China sind in der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei strikte Bewegungsbeschränkungen für rund 37 Millionen Menschen erlassen worden.

Als die jüngsten drei Metropolen wurden am Freitag in Jingzhou (5,6 Millionen Einwohner), Xiaogan (5 Millionen) und in Dangyang (470.000) der öffentliche Verkehr und die Züge in andere Orte gestoppt, wie die Stadtregierungen berichteten.

Damit sind mit der Provinzhauptstadt Wuhan mindestens elf Städte praktisch abgeschottet worden. Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus stieg unterdessen auf 876, wie Staatsmedien berichteten. 26 Patienten sind gestorben.

Erstmals Fälle in Vietnam

In Vietnam sind laut Medien erstmals Fälle der neuen Lungenkrankheit nachgewiesen worden. Zwei Chinesen in Ho Chi Minh Stadt seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, berichtete die Zeitung "VnExpress" am späten Donnerstagabend.

Dabei handelt es sich um einen 66-Jährigen, der von einer Reise aus der chinesischen Stadt Wuhan zurückkehrt war, sowie um seinen 28 Jahre alten Sohn, den er in Vietnam besucht hatte. Das Fieber hat laut der Zeitung bei beiden Patienten nachgelassen. Die Ärzte sagen aber, dass das Virus verbreitet worden sein könnte, weil beide gereist seien. In Vietnam gibt es zudem einen Verdachtsfall. In Hanoi ist eine Studentin unter Quarantäne, die aus Wuhan eingereist war.

Zweiter Fall in Südkorea

Die Gesundheitsbehörden in Südkorea haben zum zweiten Mal eine Infektion mit der im benachbarten China ausgebrochenen neuen Lungenkrankheit gemeldet. Betroffen sei ein 55 Jahre alter Südkoreaner, teilten die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Freitag mit.

Der Mann kehrte demnach am Mittwoch von einem Arbeitsaufenthalt in der zentralchinesischen Stadt Wuhan zurück, wo der Ursprung des Ausbruchs vermutet wird. Er habe dort bereits eine Klinik besucht, weil er unter Halsschmerzen und anderen Krankheitssymptomen gelitten habe. Sein Zustand sei stabil.

Am Montag hatten die Behörden in Südkorea bestätigt, dass eine Chinesin mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sei. Auch in anderen Ländern, darunter Japan und Taiwan, wurden Infektionsfälle bekannt. Wegen des Neujahrsfests in China sind die Behörden in Südkorea besonders wachsam, da zahlreiche Chinesen die arbeitsfreien Tage zu Reisen ins Nachbarland nutzen. Auch in Südkorea wird an diesem Samstag Mondneujahr gefeiert.

Peking sagt Neujahrsfeste ab

Mit der Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am morgigen Samstag wächst die Gefahr einer Ausbreitung der Viruskrankheit. In Peking wurden aus Angst vor dem Virus alle größeren Veranstaltungen und Tempelfeste anlässlich des Neujahrsfestes gestrichen. Zudem wird der Kaiserpalast in Peking von Samstag an für Besucher geschlossen.