Das Feuer brach in einem entlegenen Dorf in der Region Tomsk in einem einstöckigen Holzhaus aus, in dem ausländische Arbeiter untergebracht waren, wie die Behörden mitteilten.

Das 200 Quadratmeter große Gebäude sei komplett zerstört worden. Es seien elf Leichen gefunden worden, teilte das regionale Katastrophenschutzministerium mit.