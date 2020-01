Facebook

Unvorstellbare Plastikmüllberge in China © (c) APA/AFP/FRED DUFOUR

China sagt Wegwerf-Plastik den Kampf an. In allen Großstädten sollen Plastiksackerln bis Ende 2020 verboten sein, kündigte das Umweltministerium am Sonntag in Peking an.

In den übrigen Orten solle das Verbot ab 2022 gelten. Fischmärkte sollten bis 2025 von der Regelung ausgenommen bleiben. Bis 2025 soll zudem der Verbrauch an Einweg-Geschirr und -Besteck in chinesischen Restaurants um 30 Prozent gesenkt werden.