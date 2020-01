Facebook

Nach einer monatelangen Testphase in mehreren Großstädten hat die Regierung in Rom beschlossen, dass Polizisten und Carabinieri in ganz Italien Elektroschock-Pistolen einsetzen können. Die sogenannten Taser waren von September 2018 bis Juni 2019 in zwölf Städten von Polizisten verwendet worden. 8,5 Millionen Euro machte die Regierung für die Taser locker.

Innerhalb eines Jahres sollen den Carabinieri 2.262 Taser geliefert werden, die Polizisten sollen 1.600 davon erhalten, verlautete es aus der Regierung. Die Waffen würden die Sicherheit der Beamten garantieren, ohne dass die Zielperson zu große Schäden erleide, verlautete aus Regierungskreisen.

Eine Elektroschockpistole oder Distanz-Elektroimpulswaffe, kurz Taser, schießt mit Widerhaken versehene Projektile ab. Über die mit den Projektilen verbundenen Drähte werden elektrische Impulse auf die Zielperson übertragen, so dass diese kampfunfähig wird.

In Österreich haben nur spezielle Einsatzgruppen der Polizei Taser seit mehr als zehn Jahren in Verwendung, und auch die Justizwache ist damit ausgestattet.