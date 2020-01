Die Frau hat Wohnungen in dem Haus im Szene-Viertel East Village illegal mit Gas versorgt und dann teuer vermietet.

Rund fünf Jahre nach einer massiven Gas-Explosion im New Yorker East Village mit zwei Toten hat ein Gericht die Besitzerin des Hauses zu bis zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Frühestens könne die 60 Jahre alte Frau nach vier Jahren freikommen, teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Eine Jury hatte sie im November für schuldig befunden, die Wohnungen in dem Haus im Szene-Viertel East Village illegal mit Gas versorgt und dann teuer vermietet zu haben. Zwei Bauarbeiter, mit denen die Hausbesitzerin zusammengearbeitet hatte, wurden ebenfalls zu vier bis zwölf Jahren Haft verurteilt.

Die Gas-Explosion hatte 2015 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Zwei Häuser waren mitten in dem dicht bevölkerten Viertel abgebrannt. Zwei Menschen waren ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt.