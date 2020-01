Aufgrund der verheerenden Buschfeuer in seiner Heimat hat Schauspieler Russell Crowe auf die Teilnahme an den Golden Globes verzichtet.

Russell Crowe © APA/AFP/LAURENT EMMANUEL

Die verheerenden Brände in Australien bewegen auch Hollywood, besonders die australischen Stars. Der Schauspieler Russell Crowe nutzte seine Dankesrede bei den Golden Globes für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik. "Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel", ließ Crowe von Laudatorin Jennifer Aniston bei der Preisverleihung verlesen. Sie erklärte, er sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben.

"Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist", trug Aniston im Auftrag Crowes weiter vor.

Der australische Schauspieler hatte am Sonntagabend den Preis für den besten Hauptdarsteller in "The Loudest Voice" in der Kategorie Miniserie oder Fernsehfilm gewonnen.