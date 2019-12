Facebook

Dank eines Hilferufs über Facebook sind in Marokko zwei junge Männer von einem schneebedeckten Berg gerettet worden. Die beiden Marokkaner seien auf einer Tour im Rif-Gebirge im Norden des Landes unterwegs gewesen, wo sich einer von ihnen an der Schulter und am Bein verletzt habe, teilte der lokale Zivilschutz mit.

Ein Video mit einem Hilferuf auf der Facebook-Seite einer der Männer habe sich schnell in den sozialen Medien verbreitet und auch die lokalen Behörden erreicht. Rettungshelfer hätten die beiden am Donnerstagabend nach mehreren Stunden in der Winterkälte gefunden, hieß es weiter. Ein Freund der beiden Männer sagte der marokkanischen Nachrichtenseite Hespress, die Hobbybergsteiger seien von heftigem Schneefall und starkem Wind überrascht worden. Dafür seien sie nicht ausgerüstet gewesen.