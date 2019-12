Travis Runnels ist der 22. Häftling, der in den USA in diesem Jahr hingerichtet wurde.

© AP

Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden, der einen Gefängnisaufseher getötet hatte. Das Todesurteil gegen den 46-jährigen Travis Runnels wurde am Mittwochabend (Ortszeit) vollstreckt. Runnels wurde in einem texanischen Gefängnis mit einer Giftspritze getötet.

Nur wenige Minuten zuvor hatte das Oberste US-Gericht einen Antrag von Runnels' Verteidigern auf Aussetzung der Todesstrafe zurückgewiesen. Runnels war im Jahr 1997 wegen eines bewaffneten Überfalls zu einer Haftstrafe von 70 Jahren verurteilt worden. Im Jahr 2003 tötete er dann einen Gefängnisaufseher. Zwei Jahre später bekannte er sich zu der Tat und wurde zum Tode verurteilt.

Travis Runnels © APA/AFP/Texas Department of Crim

Die Anwälte des Verurteilten hatten in ihrem Antrag auf Aufschiebung argumentiert, dass wichtige Faktoren aus der Kindheit des 46-Jährigen bei dem Urteil nicht berücksichtigt worden seien. Zudem habe ein Sachverständiger in dem Verfahren fälschlicherweise erklärt, Runnels stelle für andere Menschen in Gefängnissen eine Gefahr dar. Die texanischen Behörden erklärten dagegen, Runnels wäre auch ohne dieses Gutachten zum Tode verurteilt worden.

Runnels ist der 22. Häftling, der in den USA in diesem Jahr hingerichtet wurde.