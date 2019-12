Erneut redete die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg beim Klimagipfel in Madrid den Mächtigen an den Schalthebeln ins Gewissen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Greta Thunberg bei ihrer Rede am Klimagipfel in Madrid © APA/AFP/CRISTINA QUICLER

Vor fast 200 Delegierten hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) am Mittwoch in Madrid beim Klimagipfel eine Rede gehalten. "Ich wiederhole diese Zahlen seit einem Jahr, aber sie werden immer noch ignoriert", betonte die junge Schwedin, die erneut endlich zum Handeln gegen den weiteren Klimawandel aufrief. "Wie können Sie auf diese Zahlen reagieren, ohne auch nur ein bisschen Panik zu haben?", insistierte sie. Die Politik sei nötig, fände aber nicht statt. Auch von Konferenzen wie jener in Madrid, ginge die Gefahr aus, dass nur der Anschein erweckt würde, etwas zu unternehmen, und "in Wahrheit nichts getan wird".

Hoffnung

Die Klimaziele in keinem Land würden ausreichen. "Das ist keine Führung, sondern Irreführung." Doch sie sähe auch Hoffnung, zeigte sich Thunberg ungewöhnlich optimistisch, zwar nicht bei den Staaten oder Unternehmen, aber bei den Menschen. "Die Menschen beginnen aufzuwachen." Jede große Veränderung in der Geschichte wäre von den Menschen ausgegangen. "Wir können die Veränderung jetzt beginnen."

Die Rede von Greta im Video:

Live-Übertragung der Reden vom COP25: