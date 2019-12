Heute in Oslo

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält am Dienstag in Oslo den Friedensnobelpreis © AP

Die diesjährigen Nobelpreisträger bekommen am Dienstag in Schweden und Norwegen ihre Auszeichnungen überreicht. In Oslo erhält ab 13.00 Uhr zunächst Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis. Abiy bekommt die Auszeichnung für seine Versöhnungspolitik mit dem Nachbarland und langjährigen Erzfeind Eritrea, mit dem ein blutiger Grenzkrieg (1998-2000) ausgefochten wurde.

Wir übertragen die Überreichung live ab 13 Uhr: