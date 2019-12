Kleine Zeitung +

Wärmende Geste An Dublins Brücken hängen Jacken für Obdachlose

Obdachlose trifft der Winter besonders hart. Um diese Menschen vor der Kälte zu schützen, gibt es in Dublin die Aktion "Warm for winter". Dabei werden Leute via Facebook dazu aufgerufen, Winterausrüstung an die Ha'penny-Brücke zu hängen. Doch die rührende Weihnachtsgeschichte hat einen Haken.