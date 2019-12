Facebook

Bei einem Busunglück in Marokko sind 17 Menschen ums Leben gekommen und 36 weitere verletzt worden. Wie die Behörden am Montag mitteilten, ereignete sich der Unfall am Vortag in der Nähe der Stadt Taza. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine Ermittlung zur Unglücksursache wurde eingeleitet.

Der Bus stürzte um, auf einem Bild auf Twitter war zu sehen, dass das Fahrzeug auf der rechten Seite zu liegen kam. In Marokko kommen jährlich rund 3.500 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Mit einer "Nationalen Strategie zur Sicherheit auf den Straßen" will die Regierung die Zahl der Verkehrsunfälle bis 2026 halbieren.