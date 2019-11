Nach dem Angriff in London gibt es nun Berichte über eine Messerattacke in Den Haag. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Sujetbild © (c) AP (Francois Walschaerts)

In Den Haag ist es laut Polizei in der Einkaufsstraße "Grote Marktstraat" vor dem Gebäude des Kaufhauses "Hudson's Bay" zu einer Messerstecherei gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es drei Verletzte. Aufgrund des "Black Fridays" hätten sich viele Menschen in der Einkaufsstraße aufgehalten.

Auf Twitter veröffentlichte die Polizei die Fahndung nach einem verdächtigen Mann im Alter zwischen 45 bis 50 Jahren. Er soll dunkle Hautfarbe haben, schwarze Haare, einen Schal und einen grauen Jogginganzug tragen.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

Die Hintergründe sind derzeit völlig unklar. Ob ein Zusammenhang zu dem mutmaßlichen Terrorangriff auf der London Bridge besteht, ist unklar.

Volgens de eerste berichten zou er een #steekpartij zijn geweest in de #GroteMarktstraat, waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Een @depolitieheli vliegt inmiddels boven het incident. pic.twitter.com/fkS8hJieQR — Redactie Regio15.nl (@regio15) November 29, 2019