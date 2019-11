Eine Touristin hatte statt ihres Bildes eines von Kim Kardashian in ihrem Reisepass. Die Frau wurde in Köln festgenommen.

Kim Kardashian musste für ein Passfoto herhalten © (c) APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX

Wegen eines Fotos von TV-Star Kim Kardashian in ihrem Pass ist eine Touristin in Köln aufgeflogen. Als die 29-Jährige bei einer Reisebank eine Prepaid-Karte kaufen wollte und den Ausweis zeigte, wurden nicht nur Bank-Mitarbeiter, sondern kurz darauf auch die Polizei misstrauisch, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Der Grund: Das Foto ähnelte nicht der Inhaberin, sondern zeigte Kardashian.

Die Beamten nahmen die Frau wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zunächst vorläufig fest.