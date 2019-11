Facebook

© APA (AFP)

Nach dem schweren Hochwasser in Venedig hat sich die Lage am Freitag erneut angespannt. Weil der Wasserstand am Vormittag wegen einer Schlechtwetterfront verbunden mit Schirokko-Wind weiterhin anstieg, beschloss Bürgermeister Luigi Bruganro aus Sicherheitsgründen die Sperre des kompletten Markusplatzes. Außerdem wurde der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande eingestellt.

Auch die Schulen sollen geschlossen bleiben, der Dogenpalast schließt ebenfalls. In der Nacht auf Mittwoch war das Wasser noch bei einem Rekordwert von 187 Zentimetern gestanden.

Die UNESCO-Welterbestadt wurde in dieser Woche vom schwersten Hochwasser seit Jahrzehnten heimgesucht. Mehr als 80 Prozent der historischen Stadt stehen unter Wasser.

Bürgermeister: Leute sollen zu Hause bleiben

Man habe sich zur Sperre des kompletten Markusplatzes entschlossen, um "die Sicherheit der Menschen nicht aufs Spiel zu setzen". Das sagte Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro am Freitag. Der Markusplatz ist der tiefste Punkt der Lagunenstadt und daher vom Hochwasser am stärksten betroffen. Brugnaro rief die Bewohnern auf, zu Hause zu bleiben und sich über den Wasserstand zu erkundigen.

"20 Zentimeter mehr Hochwasser haben den Unterschied gemacht und Venedig zerstört. Ich hoffe, dass uns der Heilige Markus (Schutzpatron Venedigs, Anm.) schützt. Wir haben öfters schon Hochwasser erlebt, doch diesmal ist es anders", betonte Brugnaro im Interview mit dem TV-Sender "Canale 5". Schulen waren genauso wie die Universität und mehrere Museen geschlossen. Brugnaro sprach von Schäden in der Größenordnung von einer Milliarde Euro.

Schrei um Hilfe

Der Chef der oppositionellen rechten Lega und Ex-Innenminister, Matteo Salvini, besuchte am Freitag Venedig und rief die Regierung in Rom auf, so schnell wie möglich das umstrittene Flutschutzsystem "MOSE" zur Verhinderung von Hochwasser fertigzubauen. "Venedig schreit um Hilfe, 'MOSE' muss endlich fertiggebaut werden", forderte Salvini, der vor der Schließung des Markusplatzes mit Gummistiefeln durch den überschwemmten Platz watete.

400 Millionen Euro sind laut der italienischen Infrastrukturministerin Paola De Micheli notwendig, um das Jahrhundert-Projekt aus Barrieren, die sich bei Hochwasser automatisch aufrichten und bei den drei Laguneneingängen das Meerwasser am Eindringen hindern sollen, bis Ende 2021 fertigzubauen. 2014 hatten ein riesiger Korruptionsskandal mit der Festnahme des damaligen Bürgermeisters Giorgio Orsoni sowie Finanzierungsengpässe den Fertigbau des 5,5 Milliarden Euro teuren Hochwasserschutzes gestoppt.

Um das "MOSE"-Projekt wird sich jetzt die am Donnerstag von der Regierung ernannte Sonderkommissarin und Architektin Elisabetta Spitz kümmern. Die 66-jährige Römerin österreichischer Abstammung, Ex-Direktorin der staatlichen Liegenschafts-Agentur soll dafür sorgen, dass das milliardenschwere Vorhaben, das bereits 2017 in Betrieb hätte gehen sollen, endlich fertiggebaut wird.

Die Grünen und die in Rom regierende Fünf-Sterne-Bewegung hatten MOSE als "verschwenderisches und nutzloses Mammut-Projekt" aus den 1980er-Jahren bezeichnet. Es sei bereits veraltert. Zum fast fertiggebauten Dammsystem gebe es jedoch keine Alternativen: Jetzt bleibe nichts anderes übrig, als es fertigzubauen, gab Außenminister und Fünf -Sterne-Chef Luigi Di Maio zu.

Notstand beschlossen

Am Donnerstag hatte die italienische Regierung den Notstand für die Lagunenstadt beschlossen. Damit werden 20 Millionen Euro an Soforthilfen freigegeben. Privatleute können mit Soforthilfen von 5.000 und Geschäftsleute von 20.000 Euro rechnen.

Getrieben durch heftigen Wind war der Wasserstand in der Nacht auf Mittwoch auf 187 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel gestiegen. Das war der höchste Wert seit 1966. Wegen der Überschwemmungen gab es laut Hotelverband Federalberghi Veneto bereits viele Absagen von Urlaubern.

Pereira plant Benefiz-Konzert an der Scala

Scala-Intendant Alexander Pereira plant nach dem verheerendem Hochwasser in Venedig am 29. November ein Benefiz-Konzert im Mailänder Opernhaus. Die Einnahmen sollen zur Unterstützung des Opernhauses La Fenice in Venedig dienen, das bei den Überschwemmungen am Dienstag Schäden erlitten hat.

Geplant ist an der Scala eine Aufführung von Ravels "Bolero". "Der Vorschlag zu einer Aufführung für Venedig kam von den Scala-Mitarbeitern. Pereira und ich haben dem Vorhaben gleich zugestimmt", teilte der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala, Präsident der Scala-Stiftung, per Twitter mit. "Ich bin über diese Initiative stolz. Wir wollen Venedig konkret unter die Arme greifen", so Sala.

Das Wasser drang am Dienstagabend in einige Teile des Fenice-Theaters ein. Das Opernhaus ist inzwischen geschlossen. Intendant Fortunato Ortombina bemüht sich, die Saison planmäßig am 24. November öffnen zu können.

Wissenschaftler führen die zunehmenden Fluten in Venedig auf den Klimawandel zurück, der den Meeresspiegel steigen lässt. In der Stadt ist ein Streit über den mangelnden Flutschutz entbrannt. Ein Milliarden-Projekt mit dem Namen "Mose" - kurz für "Modulo Sperimentale Elettromeccanico" - sollte eigentlich schon 2014 in Betrieb gehen. Ein Korruptionsskandal verzögerte das umstrittene Mammutwerk.

Nicht nur Venedig leidet unter dem Unwetter. Am kommenden Wochenende ist ganz Italien mit einer starken Schlechtwetterfront mit starken Stürmen und Niederschlägen konfrontiert, warnten Wetterexperten.