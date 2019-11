Medienberichten zufolge kam es in den USA erneut zu einer Schießerei an einer Schule.

In einer Schule im kalifornischen Santa Clarita nördlich von Los Angeles sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Einsatzkräfte suchten noch nach dem Täter. Als Vorsichtsmaßnahme seien am Donnerstag alle Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden.

Der Sender NBC meldete mindestens drei Verletzte, darunter Schüler, andere Medien mindestens sieben. Zumindest zwei sollen schwer verletzt sein. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Schüler die Saugus High School verließen.

Die Polizeikräfte zogen sich am Sycamore Drive im Stadtteil Park West zusammen, wo der Verdächtige vermutet wird oder zumindest zuhause ist. Dabei soll es sich um einen schwarz gekleideten Mann asiatischer Herkunft handeln.

