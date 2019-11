Ermittlungen auch in Österreich

Europol hat eine international agierende Schlepperbande ausgehoben: Europaweit gab es 18 Festnahmen, darunter drei Köpfe der Organisation. Insgesamt wurden 580 illegal eingereiste Personen identifiziert, die vom Iran, dem Irak und Syrien vor allem in Containern nach Westeuropa gebracht worden sind.

Die Festgenommenen wurden in den vergangenen zwei Jahren in Griechenland, Deutschland, Tschechien, Großbritannien und Ungarn aufgegriffen. Auch in Österreich gab es seitens den Bundeskriminalamts Untersuchungen, es wurde aber niemand festgenommen. Insgesamt soll die Bande 36 Personen umfassen, die mit den Schleppungen über zwei Millionen Euro eingenommen haben soll.

Die Bande hat die Migranten unter lebensgefährlichen Bedingungen geschmuggelt. Sie wurden in Frachtfahrzeuge gezwängt, wo Sauerstoffmangel und Dehydrierung drohten.