Frankfurt am Main

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Markus Traussnig

Vor einem Ikea-Möbelhaus in Frankfurt am Main ist am Samstag ein Geldbote bei einem Schusswechsel schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe den Geldboten beim Verlassen des Möbelhauses angegriffen und eine Geldkassette erbeutet, sagte ein Polizeisprecher. Bei einem anschließenden Schusswechsel zwischen dem Boten und dem Räuber sei der 56-jährige Bote getroffen und verletzt worden.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei kurz vor Mittag. Der Räuber trug demnach einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Trainingshose; "die Fahndung läuft", wie der Sprecher sagte. Wie viel Geld in der Kassette war, war zunächst nicht bekannt.