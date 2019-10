Facebook

Mindestens drei Eisenbahnwaggons seien durch die Explosion in Brand geraten © Twitter - screenshot

Bei einem Brand in einem Zug in Pakistan sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. "Nach Informationen, die uns vom Unglücksort erreichen, wurden mehr als 65 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt", sagte die Gesundheitsministerin der Provinz Punjab, Yasmin Rashid, am Donnerstag. Die Verletzten würden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Wie der Eisenbahnminister Shaikh Rashid Ahmed mitteilte, ist einer von Passagieren mitgebrachter Gaskocher explodiert, als die Reisenden Frühstück zubereiteten. Mindestens drei Eisenbahnwaggons seien dadurch in Brand geraten. Daraufhin seien Menschen von dem schnell fahrenden Zug gesprungen, sagte der Minister weiter.

Dutzende sind nach Angaben einer Rettungskraft in den Waggons verbrannt, weitere seien infolge des Absprungs vom Zug gestorben. Mittlerweile hätten Feuerwehrleute den Brand löschen können, gab der Helfer an.

Der Zug war unterwegs von Karachi in die Stadt Lahore, als in der Stadt Rahim Yar Khan der Unfall geschah.