Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Gaffer beim Fotografieren eines Feuerwehreinsatzes © (c) Eugen Thome - stock.adobe.com (Fototaler.de)

Die Verkehrspolizei in Rosenheim hat zwölf "Gaffer" angezeigt, die nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 in Bayern Aufnahmen gemacht haben sollen. Ein besonderes Ärgernis während der sich am Sonntag über den ganzen Tag ziehenden Bergungsarbeiten eines verunglückten Lastwagens seien Autofahrer gewesen, die "aus Sensationsgier" an der Unfallstelle fast bis zum Stillstand abgebremst hätten.

Den deutschen Lenkern drohen nun ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg und eine Geldstrafe. Mehrere beteiligte ausländische Fahrer mussten an Ort und Stelle 125 Euro zahlen.