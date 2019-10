In Barcelona gingen am Freitag mehr als eine halbe Million Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung auf die Straße. Der spanische Innenminister droht Randalierern mit jahrelanger Haft.

Tumulte in Barcelona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Proteste in Barcelona dauern an © (c) APA/AFP/PAU BARRENA (PAU BARRENA)

Der amtierende spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska hat angesichts der anhaltenden Proteste in Katalonien gewaltsame Unruhestifter gewarnt, dass ihnen laut spanischer Gesetzgebung bis zu sechs Jahre Haft drohten. Der Minister reagierte damit am Freitag auf die tagelangen Ausschreitungen vor allem in der katalanischen Hauptstadt Barcelona.

Grande-Marlaska sagte vor Journalisten Freitagabend, es gebe Zusammenstöße vor dem Polizeihauptquartier in Barcelona. Rund 400 in Gruppen organisierte Personen seien dafür verantwortlich.

500.000 Katalanen protestierten

In Barcelona gingen am Freitag nach Polizeiangaben mehr als eine halbe Million Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung auf die Straße. Etwa 525.000 Menschen protestieren wie schon in den vergangenen Tagen gegen die langjährigen Haftstrafen für prominente Unabhängigkeitsbefürworter.