Mindestens zwei Menschen wurden am Mittwoch bei einer Schießerei vor einer Synagoge in Halle getötet. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Auch in Landsberg fielen Schüsse.

Mindestens zwei Menschen wurden am Mittwoch bei einer Schießerei vor einer Synagoge in Halle getötet. Ein Täter soll Schüsse aus einer Maschinenpistole abgefeuert haben, wie bild.de berichtet. Der Hauptbahnhof von Halle ist gesperrt. Außerdem sei eine Handgranate auf einen jüdischen Friedhof geworfen worden.

Die Täter flüchteten. Einer wurde von der Polizei festgenommen. Die Täter sollen laut Zeugen mit Kampfanzügen unterwegs gewesen sein. Eine Fahndung läuft. Die Polizei warnte Anrainer und riet ihnen, in den Häusern zu bleiben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Laut "ntv" soll ein Mann in einen Dönerladen gekommen sein und eine Art Granate in das Geschäft geworfen haben. Danach soll der Mann auch noch in das Restaurant geschossen haben und dabei einen Mann getroffen haben.

Weitere Schüsse im Kreis Landsberg

Nach dem Angriff in der Stadt ist es in Landsberg, rund zehn Kilometer östlich von Halle, zu einem weiteren Schusswechsel gekommen. Es war zunächst unklar, ob es einen Zusammenhang mit den Vorfällen in Halle gab. Auch dort wurden die Bewohner von der Polizei gewarnt. Die Anrainer sollen in den Wohnungen und Häusern bleiben und sich von Fenstern und Türen fernhalten.