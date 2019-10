Im englischen Milnrow, Rochdale, leiden Dutzende Bewohner einer Wohnhausanlage seit vergangenem Wochenende an Durchfall und Übelkeit.

In einer Wohnhausanlage mit über 550 Haushalten leiden derzeit Dutzende an Durchfall und Übelkeit, wie "Manchester Evening News" berichtet. Es wird vermutet, dass der plötzliche Ausbruch der Diarrhö am vergangenen Wochenende mit der derzeit laufenden Reinigung der Wasserleitungen einherginge. Das zuständige Wasserversorungsunternehmen "United Utilities" bestreitet dies allerdings und lässt die Erkrankten ratlos zurück. Als Vorsichtsmaßnahme meiden sie derzeit ihr Leitungswasser. Sogar Hunde sollen erkrankt sein, wie berichtet wird.

Proben

Vor rund drei Wochen hat das Wasserversorgungsunternehmen damit begonnen, die Wasserleitungen zu reinigen. In einem Schreiben waren die Bewohner zuvor gewarnt worden, dass die Farbe und der Druck verändert sein könnten.

"Wir werden von irgendetwas krank und das Wasser ist der einzige gemeinsame Faktor. Schließlich hatten wir nicht alle dasselbe fragwürdige Curry", wird ein 54-jähriger Bewohner zitiert.

Ein Sprecher von "United Utilities" teilte indes mit, dass untersuchte Proben keine Auffälligkeiten gezeigt hätten.