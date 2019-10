Facebook

FRANCE-POLICE-ASSAULT © (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU

Ein Mann hat in der Pariser Polizeipräfektur mindestens vier Sicherheitskräfte mit einem Messer verletzt und getötet. Anschließend ist der Mann erschossen worden. Bei dem getöteten Angreifer handle es sich um einen Verwaltungsbeamte in der Auskunft der Polizeidirektion, hieß es am Donnerstag vonseiten der Ermittler.

Ein Augenzeuge sagte, er habe gegen 12.30 einen Schuss gehört. "Ich war überrascht über den Schuss", sagte er. An so einem Ort erwarte man sich so etwas nicht, hieß es weiter. Daraufhin liefen überall Polizisten herum, viele Leute weinten. Mittlerweile ist auch Premierminister Edouard Philippe eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Den Behörden zufolge war der Mann rund 20 Jahre im Haus beschäftigt

Die Umgebung der Präfektur im Zentrum der französischen Hauptstadt wurde abgeriegelt. Rettungskräfte waren vor Ort.