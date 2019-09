In Niedersachsen ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall mit einem Gefahrengut-Transporter gekommen.

Die Autobahn wurde vorübergehend für den Verkehr gesperrt © (c) APA/dpa/Sina Schuldt (Sina Schuldt)

In Niedersachsen ist es auf der A2 bei Wendeburg zwischen Peine und Braunschweig zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Vier Lastwagen, darunter ein Gefahrengut-Transporter, sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Lkw dürfte in Brand geraten sein. Wie genau, es zu dem Unfall kam, muss erst geklärt werden.

Bei dem Zwischenfall ist auch Salpetersäure ausgetreten. Die Säure wirkt stark ätzend, ist farblos und stark riechend.

Die Unfallstelle wurde gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.