Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Ich kann meinen Atem nicht lange genug anhalten, um Dir alle Dinge zu nennen, die ich an Dir liebe", stand auf dem Zettel © Facebook/Kanseha Antoine

Es sollte einer der schönsten Tage in ihrem Leben werden - und wurde zum Alptraum: Die US-Amerikanerin Kenesha Antoine musste miterleben, wie ihr Lebensgefährte Steve Weber ertrank, nachdem er ihr unter Wasser einen Heiratsantrag gemacht hatte. Das berichtet der Lokalsender WAFB9, wo sich diese Tragödie abspielte.

Probleme beim Auftauchen

Um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen, tauchte Weber an das Fenster des Unterwasser-Schlafzimmers und drückte einen Zettel an die Scheibe, auf dem stand: "Ich kann die Luft nicht lange genug anhalten, um alles anzuführen, was ich an dir liebe. Aber ich liebe alles jeden Tag mehr." Dann drehte er das Blatt um, stellt die Fragen aller Fragen: "Willst du meine Frau werden!" und holte eine kleine Schachtel mit einem Verlobungsring aus der Badehose.



Den Ring selbst konnte er ihr aber nicht mehr an den Finger stecken. Und er konnte auch nicht mehr sehen, dass seine Freundin seinen Antrag begeistert aufgenommen hat. Denn der Mann tauchte nach dem Antrag gleich wieder Richtung Wasseroberfläche. In diesen Sekunden muss etwas schiefgegangen sein, denn Steve kam nicht mehr lebend aus dem Wasser.

Was genau dann passierte, ist unklar. "Du bist nie wieder aufgetaucht", schreibt Antoine auf Facebook, wo sie auch das Video des Heiratsantrages postete. "Also hast du nie meine Antwort gehört: Ja! Ja! Eine Million Mal ja, ich will dich heiraten! Wir konnten uns nie umarmen und zusammen feiern, weil der schönste Tag unseres Lebens zum schrecklichsten wurde."