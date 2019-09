Facebook

Laut einem Medienbericht ist es in einem Viren-Labor in der russischen Stadt Koltsowo in Sibirien zu einer Gasexplosion gekommen. In dem Labor wird unter anderem an Ebola, Pocken und Milzbrand geforscht. Ein Mitarbeiter soll Verbrennungen dritten Grades erlitten haben.

Laut russischen Behörden soll keine Gefahr für die Menschen bestehen. Die Explosion sei nicht in einem Labor, in dem sich gefährliche Viren befinden, erfolgt.