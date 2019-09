Facebook

Bei einem Lkw-Unfall im Süden der Philippinen sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben am Dienstag mit rund 30 Fahrgästen auf der Ladefläche auf dem Rückweg von einem Ausflug an den Strand, als der Fahrer die Kontrolle verlor und der Lastwagen in eine Schlucht stürzte. Nach ersten Ermittlungen hatten die Bremsen des Lkw versagt.

Mindestens elf Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Tödliche Verkehrsunfälle sind auf den Philippinen keine Seltenheit. Viele Fahrzeuge sind in nicht verkehrssicherem Zustand, Fahrer häufig schlecht ausgebildet.