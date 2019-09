Facebook

Die erste Gay Pride in Bosnien-Herzegowina muss mit Protesten gegen die Parade rechnen © (c) APA/AFP/the 46th /BRYAN R. SMITH (BRYAN R. SMITH)

Egal ob Wien, Berlin oder New York: Jahr für Jahr setzen die zahlreichen Besucher der weltweit stattfindenden Gay-Pride-Paraden ein Zeichen. Mit Regenbogenfahnen, schrillen Kostümen und öffentlichen Kundgebungen wollen sie die Wahrnehmung von LGBT-Menschen stärken. Erstmals soll ein Event dieser Art am Sonntag auch in Bosnien-Herzegowina in Sarajevo stattfinden.



Die Parade beginnt um 12.00 Uhr bei der Ewigen Flamme im Zentrum der Stadt und führt zu dem knapp zwei Kilometer entfernten Parlament.



Gleichstellung aller Bürger

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hat die Behörden in Bosnien und Herzegowina aufgefordert, für einen sicheren Ablauf der ersten Pride-Parade in der Geschichte des Landes zu sorgen.

Politiker sollten sich nicht an Debatten oder Aktionen beteiligen, die den Menschen die Teilnahme an der Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender-Personen (LGBT) erschwere oder untersage, mahnte Mijatovic am Freitag.

Die Veranstaltung, die am Sonntag in der Hauptstadt Sarajevo stattfinden soll, sei ein wichtiger Schritt in der Gleichstellung aller Bürger des Staats, so die Menschenrechtskommissarin. Die Pride-Parade sei wichtig, um auf die Menschenrechte der LGBT-Menschen aufmerksam zu machen, so Mijatovic, die selbst aus Bosnien und Herzegowina stammt. Der Staat ist eines der letzten aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangenen Länder, die eine Parade erlauben.

Proteste gegen die Parade

Unter den muslimischen Bosniaken, orthodoxen Serben und katholischen Kroaten des Balkanlandes sind traditionelle Wertvorstellungen weit verbreitet.



Wie in anderen Städten gab es im Voraus Drohungen gegen Organisatoren und Teilnehmer der Demonstration. Für Sonntag wurden zudem Proteste gegen die Pride-Parade angekündigt. Die Wiener Zeitung weist darauf hin, dass laut bosnischen Medienberichten mehr als 1100 Ordungshüter im Einsatz sein werden, um für die Sicherheit von rund 500 angemeldeten Teilnehmer der Schwulenparade zu sorgen.



Eine wichtige Maßnahme, schließlich wurden in der Vergangenheit bereits zwei LGBT-Veranstaltungen in Sarajevo gewaltsam zum Abbruch gezwungen.