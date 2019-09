Aufregung in Italien: Immer mehr Händler wollen Geld, wenn etwa Schuhe anprobiert, nicht aber im Geschäft gekauft werden.

Junge Italiener nutzen Einkaufszentren nicht nur, um sich die Zeit mit sehnsüchtigen Blicken in Fensterläden zu vertreiben. Immer mehr Kunden probieren in Geschäften Produkte wie Schuhe und Kleidung an, die sie anschließend aber nicht kaufen, sondern billiger im Internet erwerben. Die Händler vor Ort gehen leer aus. Um dem als wachsende Plage empfundenen Phänomen Einhalt zu gebieten, verlangen immer mehr Einzelhändler sehr zum Unwillen ihrer Kundschaft Gebühren. Zehn Euro für die Anprobe von Schuhen sind kein Einzelfall mehr. Ob sie potenzielle Käufer vergraulen oder nur Kaufunwillige vertreiben, ist umstritten.