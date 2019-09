74 Jahre"Supermodel"-Fotograf Peter Lindbergh gestorben

Facebook

© APA/AFP/dpa/FELIX HORHAGER

Der Fotograf Peter Lindbergh ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren, wie sein Studio in Paris am Mittwoch bestätigte. Lindbergh galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre. Er prägte das "Supermodel"-Phänomen der 1990er-Jahre. Seine Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen, darunter in München und Düsseldorf.

Im heutigen Polen geboren

Der 1944 im damals deutsch besetzten Wartheland (heute Polen) geborene und im Ruhrgebiet aufgewachsene Peter Brodbeck hatte seine eigene Art, Mode zu sehen. Als Peter Lindbergh wurde er weltweit bekannt. Als Fotograf schaute er hinter die Fassade seiner abzulichtenden Models ebenso wie seiner anderen Motive.

"Große Lücke"

Berühmt sind seine Bilder der Models Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington und Cindy Crawford. Wie es auf seiner Instagram-Seite heißt, starb Lindbergh am Dienstag. "Er hinterlässt eine große Lücke."

Die offizielle Meldung zum Ableben des Starfotografen auf seinem Instagram-Profil:

Zuletzt zeichnete Peter Lindbergh etwa für die Bilder in jener "Vogue"-Ausgabe verantwortlich, an der Herzogin Meghan mitgearbeitet hatte.

Foto © APA/AFP/KENSINGTON PALACE/PETER