Nathalie M. wurde nur noch tot gefunden © Polizei

Eine seit rund zwei Wochen vermisste junge Frau aus Nordfriesland ist tot. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei einer am Samstag gefundenen Leiche um die 23-jährige Nathalie M. handle, sagte ein Sprecher am Montag. Das Ergebnis des DNA-Tests stehe aber noch aus.

Der Hund eines Spaziergängers hatte die abgedeckte Leiche entdeckt. Der Fundort zwischen Humptrup und Süderlügum liegt in der Nähe des Hofs eines Tatverdächtigen. Der 46-Jährige wurde wegen des dringenden Verdachts des Totschlags festgenommen und sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Seit 17. August war die 23-Jährige aus Stadum, einer Gemeinde etwa 20 Kilometer westlich von Flensburg, vermisst gewesen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten ergeben, dass die Vermisste vermutlich im Bereich Schafflund zuletzt gesehen wurde. Es lägen Hinweise vor, dass die Frau in Stadum in einen Bus gestiegen und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte. Außerdem waren die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen in Schafflund gefunden worden.

Eine Durchsuchung des Resthofs des 46 Jahre alten Lastwagenfahrers in Humptrup mit Leichenspürhunden war am Donnerstagabend vorläufig beendet worden. Ob und was die Spurensucher fanden, wollte die Polizei damals nicht sagen.