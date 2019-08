In Brasilien wächst die Kritik an Staatschef Bolsonaro, der internationale Druck nimmt zu.

© (c) AP (Andre Penner)

Ricardo Salles war als Redner nach Salvador de Bahia gekommen, wo in dieser Woche die "Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima", die lateinamerikanische und karibische Woche zum Klimawandel, stattgefunden hat. Der brasilianische Umweltminister wollte die Amazonas-Politik der Regierung des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro verteidigen. Und bekam Pfeifkonzerte zu hören und Plakate mit "Der Amazonas steht in Flammen" zu sehen.